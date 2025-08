Mouans-Sartoux fête le miel ce dimanche

Mouans-Sartoux fête le miel de Provence ce dimanche 30 avril. L’apiculture provençale donne rendez-vous au grand public pour la 29e édition de la Fête du Miel qu’organisent les “Apiculteurs en Provence”, avec des animations gratuites de 10 à 19 heures sur la place de la mairie ainsi qu’au château et son parc. Au programme, initiation à la dégustation des miels pour la découverte de la diversité des miels de Provence, extraction de miel et mise en pot en direct, chasse aux pollens, confection et décoration de bougies en cire, peinture sur ruche, exposition de ruchers d’artistes, conférences, démonstration de l’utilisation du miel en cuisine par Serge Chollet, ancien chef étoilé du Moulin de Mougins….