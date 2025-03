Mouans-Sartoux : le projet d’hôtel d’entreprises Argila enfin lancé

Enfin le coup d’envoi pour Argila, le projet d’hôtel d’entreprises de la Zone de l’Argile à Mouans-Sartoux. Alors que le Permis de Construire a été déposé en ce début octobre, le projet en gestation depuis trois ans a été lancé et présenté la semaine dernière dans les locaux de la CAPG (Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse) par les parties prenantes. (Photo DR : dessin Atelier Festino architectes et Oh!som architectes)

Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, Jérôme Viaud a insisté sur la redynamisation de la zone d’activités de l’Argile au service du développement économique. Maire de Mouans Sartoux, propriétaire du terrain revendu à la CCI Nice Côte d'Azur, Pierre Ascheri a dessiné Mouans-Sartoux en tant que pépinière d'entreprises. Président de la CCI Nice Côte d’Azur, Jean-Pierre Savarino a présenté l’opération avec une nouvelle offre des services en faveur du développement des entreprises et de l’emploi.

En quelques mots, sur l'un des derniers terrains disponibles du parc d'activité (près de 1,4 hectares) sera construit un hôtel d'entreprise de 7.000 m2 dont cinq locaux d'activité pour 4.400 m2, 1.800 m2 de bureaux, 500 m2 de locaux partagés et 141 places de parking. Le tout pour un investissement de l'ordre de 15 M€, achat du foncier et construction des bâtiments. Pour Jérôme Viaud, il s'agira d'héberger les entreprises du territoire quand elles sortiront des pépinières et accueillir les créateurs d'entreprise.

La commercialisation commencera dès ce quatrième trimestre 2023 et se poursuivra au premier trimestre 2024 pour une réception des travaux et mise en service au 2ème trimestre 2026.