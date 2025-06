Mouans-Sartoux : le regard, thème du Colloque Art Science Pensée

Pour sa 33ème édition, le Colloque Art Science Pensée se tiendra sur le thème du “regard”, du 8 au 10 septembre exceptionnellement dans la salle Léo Lagrange près du cinéma La Strada (il a habituellement lieu au Château de Mouans-Sartoux). Les regards éclairants, les regards vides, le regard amoureux… : ce sera l’occasion d’une variation philosophique, scientifique médicale et artistique sur le pouvoir du voir.

L’occasion aussi de retrouver le collectif de chercheurs, médecins, neuropsychiatres dont Boris Cyrulnik, artistes, philosophes qu’a su réunir au fil des ans Paul Charbit avec son association “Art Science Pensée”. Le gai savoir en action pour une bonne rentrée.