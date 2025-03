Mouans-Sartoux : le Réseau Entreprendre Fête ses Lauréats 2024

Le Réseau Entreprendre Côte d'Azur, que préside Christophe Colineaux, fête ses lauréats le mercredi 10 juillet de 17h30 à 23 heures à l'Espace d'Art Concret à Mouans-Sartoux (Rue du Château). Cet évènement a pour but de mettre à l'honneur 20 lauréats, chefs d'entreprise en cours d'accompagnement, de manière ludique et conviviale. Il donnera aussi l’occasion, outre la présentation des candidats, d’une visite guidée de l'Espace d'Art Concret et d’une soirée conviviale jusqu’à 23 heures.