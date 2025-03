Mouans-Sartoux : un marché gourmand sur le thème de l’ail

La foire des produits fermiers locaux ! c’est ce que promet la 27ème édition du marché gourmand de Mouans-Sartoux qui se tiendra dimanche 1er septembre de 9 à 18 heures. Plus de 40 producteurs seront présents sur un thème général : l’ail. L’occasion d’apprécier et rencontrer les producteurs du moyen et haut pays, d’avoir un accès direct aux produits et spécialités régionales et de déguster des repas gourmands avec une cuisine faite sur place.

Le marché gourmand est co-organisé par la ville de Mouans-Sartoux et le Centre Culturel des Cèdres. Entrée libre.