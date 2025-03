Mouans-Sartoux : plongée dans les années 70-90 avec le Replay Festival

Le Replay-Festival s'installe ce week-end, samedi 21 et dimanche 22 octobre, à Mouans-Sartoux où il accueillera Jacky du Club Dorothée pour des séances de dédicaces. De plus, Cyril Drevet, connu pour ses contributions à Televisator 2, au Club Dorothée, et à Turbo, ainsi que Gaël Mectoob, célèbre pour ses travaux avec Studio Bagel, Les Kassos, et d'autres, seront présents pour rencontrer les visiteurs. Près de 5.000 visiteurs sont attendus.

Le festival offre une plongée dans la culture populaire des années 70 à 90 avec des expositions d'objets cultes, des jeux vidéo rétro, des stands dédiés à Ghostbusters et Retour vers le futur, des tournois, des stands de vêtements et de vinyles rétro, et bien plus encore. L'événement se déroule dans deux salles du centre-ville (Gymnase René Friard et la Salle Léo Lagrange).