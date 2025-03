Mouans Sartoux : premier clou planté pour le laboratoire de l’Aromatic Lab

Ce n’était pas la première pierre qui a été posée, mais le premier clou. Il a été planté hier après-midi à l’Aromatic Lab de Mouans-Sartoux en présence notamment du préfet Hugues Moutouh. Normal qu’on ne parle pas de “première pierre”. Le futur “laboratoire de transformation végétale de plantes à parfum aromatiques et médicinales” qui va s’élever sur ce terrain à côté des serres sera en bois. Un matériau biosourcé par excellence. (Photo WTM : Hugues Moutouh, le préfet des Alpes-Maritimes qui s'est présenté comme un "préfet agricole" a participé hier à la cérémonie du "premier clou" du laboratoire).

Aromatic Lab : un centre de ressource et d'expérimentation

Cette construction (un petit bâtiment d’un peu plus de 200 m2) tient d’ailleurs du symbole : celui de la reconquête agricole. Un mouvement de fond que Grasse a entrepris pour un retour de la culture des plantes à parfum, projet porté avec dynamisme par l’association des Fleurs d’exception du Pays de Grasse et renforcé par l’inscription de Grasse au patrimoine mondial de l’UNESCO.

A proximité des Jardins du MIP, l’Aromatic fabLab - Manufacture de proximité se présente comme un centre de ressource et d’expérimentation destiné à préserver le patrimoine agricole du pays grassois et des savoir-faire transmis de génération en génération. Dans plusieurs serres, on y trouve une pépinière pour la production de plants, un espace de R&D des espèces endémiques et exotiques. L’ensemble se veut un lieu de transmission des savoir-faire traditionnels et d'accompagnement des porteurs de projets. Le nouveau laboratoire, qui devrait être opérationnel dans un an, apportera des espaces de travail et de réunion ainsi que des fonctionnalités supplémentaires.

Ce qui se fera dans le laboratoire

Présidente de l’association, Armelle Janody a détaillé ce qui s’y fera. “Le laboratoire sera au service des agriculteurs en agriculture biologique du territoire. On y fera de la distillation et du séchage de plantes. Les producteurs pourront y venir avec leurs plantes et repartir avec leurs produits finis (hydrolats, huiles essentielles, plantes séchées…). Ce laboratoire sera équipé de deux outils de distillation : un petit réservé à des essais et un plus gros pour faire de la production.”

“Il sera équipé également d'une chambre de séchage. Des outils de transformation qui permettront aux agriculteurs locaux de diversifier leurs sources de revenus en disposant d'une gamme de produits finis et de se réapproprier les savoir-faire de la transformation que l'on possédait autrefois sur les exploitations agricoles et que la force du collectif veut faire renaître.

Abriter des outils de transformation

“Nous allons pouvoir non seulement acquérir ces outils de transformation, mais aussi former les agriculteurs sur leur utilisation et les accompagner sur la partie réglementaire souvent décourageante. Sur ce point, nous avons déjà beaucoup travaillé depuis trois ans avec deux de nos partenaires que sont LiveScientis et Botanicert qui ont mis leur expertise et leurs compétences au service de l'association pour pouvoir abriter ces outils de transformation.”

Le “bâti” est venu avec l’aide des partenaires institutionnels, la CAPG (Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse), la mairie de Mouans-Sartoux, le Département, la Région et l’Etat. Le préfet Hugues Moutouh a salué cette vision de reconquête agricole, tout comme les élus, Jérôme Viaud, président de CAPG, Pierre Aschieri, maire de Mouans-Sartoux... Rendez-vous dans moins d’un an pour l’inauguration.

Photo WTM : du monde dans le champ de tubéreuses pour le 1er clou du nouveau laboratoire.