Mouans-Sartoux primé à Paris pour son choix du commerce équitable

La ville de Mouans-Sartoux a reçu le Trophée des acteurs pionniers remis hier dans le cadre du salon des maires et des collectivités locales à Paris. Ces trophées, portés par l’ONG Max Havelaar, récompensent les collectivités locales et les élus pour leurs initiatives originales, leurs innovations ou pour leur implication en faveur d'une commande publique plus équitable, encourageant la juste rémunération des agriculteurs au travers de l’achat de produits alimentaires ou de coton issus du commerce équitable.

Mouans-Sartoux se voit récompensée pour son engagement pionnier en faveur du commerce équitable : la commune propose depuis 2008 à ses convives 100% de son thé, café, bananes et cacao en produits issus du commerce équitable et s’est ouverte peu à peu à d’autres filières équitables françaises telles que farine, laitage, beurre, riz, légumineuses.