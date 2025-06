Mouans-Sartoux : les travaux de l’hôtel d’entreprises Argila sont lancés

Une réponse à un besoin crucial de locaux professionnels dans les Alpes-Maritimes où le foncier dédié aux activités économiques représente moins de 1% du territoire départemental. L’hôtel d’entreprise Argila à Mouans-Sartoux va apporter en effet une bouffée d’air pour diverses activités (industrie, services tertiaires supérieurs, commerce de gros, construction et services aux particuliers). Le projet, d’un montant de 14,8 M€, a été lancé jeudi 19 juin avec la pose de la première pierre par les trois partenaires, Jean-Pierre Savarino, président de la CCI Nice Côte d’Azur, Pierre Aschieri, maire de Mouans-Sartoux et Jérôme Viaud, président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse. (Photo DR : une architecture soignée pour ce nouvel hôtel d’entreprises).

Situé au cœur du parc d’activités de l’Argile, l’hôtel d’entreprises Argila est composé de 4.000 m² d’ateliers répartis en 5 locaux, de 1.800 m² de bureaux modulables et de 500 m² de locaux partagés. Il proposera ainsi des espaces adaptés à la fois aux entreprises en développement du parc et aux nouvelles implantations.

L’architecture, confiée à l’équipe Atelier Festino Architectes, Oh!som Architectes, TPFI et Cabiaux paysagiste, met l’accent sur l’intégration paysagère et environnementale grâce au toit végétalisé, des terrasses panoramiques et des brise-soleil orientables. Le chantier d’une durée de 21 mois vise à une livraison du bâtiment à la fin du 1er trimestre 2027 au sein d’une parcelle de plus 14.000 m², comprenant 141 places de parking, dont 62 en sous-sol.

“Cette opération collaborative avec la mairie de Mouans-Sartoux et la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse permet de proposer aux entreprises les conditions optimales pour se développer sans quitter le territoire” a souligné Jean-Pierre Savarino, au nom de la CCI qui porte le projet dans le cadre de ses missions d’intérêt économique général. Pierre Aschieri a mis en avant le dynamisme de la zone d’activité de l’Argile et le renforcement du tissu économique local qui permet d’ancrer durablement les emplois sur le territoire. Jérôme Viaud a rappelé de son côté que le projet répond à un besoin identifié en matière d’offre immobilière d’entreprise. Et plutôt qu'une première pierre, ils ont planté ensemble un olivier.