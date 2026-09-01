Pour la première fois sur le site de Scène 55, le forum départemental de l’emploi de Mougins réunira jeudi 24 septembre 70 exposants et proposera 500 postes à pourvoir.

Le forum départemental de l’emploi de Mougins aura lieu le jeudi 24 septembre et se tiendra pour la première fois sur le site de Scène 55. Ouvert à tous en entrée libre, de 9h à 13h00, il est organisé par la communauté d’Agglomération Cannes Lérins, en partenariat avec France Travail et la commune de Mougins. Forum généraliste, il réunira 70 exposants et proposera 500 postes à pourvoir.

Cette matinée permettra aux visiteurs des rencontres avec des organismes la rencontre directe avec des entreprises qui recrutent, des organismes de formation, des structures dédiées à la création et la reprise d’entreprise et des opérateurs d’accompagnement à l’emploi, au logement et à la mobilité.