Mougins : nouvelle mutation pour EA Pharma sous le nom d’Olyos Group

Le laboratoire français de compléments alimentaires, EA Pharma , basé à Mougins, annonce une nouvelle étape de son développement international par l'acquisition de W Group, spécialiste des compléments alimentaires aux États-Unis. Cette opération l’a conduit à la création d'une structure globale, Olyos Group, qui réunit désormais quatre entreprises internationales : EA Pharma, Drasanvi, Stardea, et W Group. (Photo DR : illustration Olyos Group).

EA Pharma se transforme en Olyos Group

Pour EA Pharma, il s’agit d’une nouvelle mutation. L'aventure a commencé en 1948 avec la création du Laboratoire des Granions, fabricant de médicaments en oligothérapie. Le nom d’EA Pharma est apparu en 2006 avec l’intégration de plusieurs autres partenaires dont Equilibre Attitudes. Installé à Mougins, le laboratoire a accéléré en 2020 en s’engageant dans une transformation autour de trois axes : le renforcement des partenariats avec les pharmaciens ; l'innovation, et le développement du e-commerce en Europe et en Chine ; une politique d'innovation ambitieuse pour diversifier ses gammes. Trois acquisitions précédentes, Labcatal (France) en 2020, Drasanvi (Espagne) en 2021, et Stardea (Italie) en 2022, ont consolidé ces axes, élargissant la présence du groupe sur le marché européen.

Cap sur un marché américain de 50 milliards de dollars

L'acquisition de W Group marque une nouvelle étape d'expansion internationale pour EA Pharma, avec un focus particulier sur le marché américain, le plus important au monde pour les compléments alimentaires, évalué à 50 milliards USD. C’est ce que précise son PDG Thierry Verne “cette acquisition nous ouvre de nouvelles perspectives sur le marché US en continuant de développer les marques du groupe W mais également en lançant certaines de nos marques historiques sur ce marché”.

Une belle accélération est aussi aujourd'hui en vue pour Olyos Group (450 salariés, 110 M€ de chiffre d'affaires prévu en 2023) dans la foulée de l’ex EA Pharma. La base est solide : cette société a déjà affiché la plus forte progression (+32%) parmi les dix principaux laboratoires de compléments alimentaires en France dans les domaines très convoités de l'oligothérapie, du collagène, de la nutrition sportive, et des compléments alimentaires pour le confort musculaire et articulaire.