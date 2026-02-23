Mougins : Pierre-Marie Ragon prend la direction générale du Mas Candille

Adresse cinq étoiles nichée sur les hauteurs de Mougins, Le Mas Candille annonce la nomination de Pierre-Marie Ragon au poste de Directeur Général. Natif de Cannes et formé au lycée hôtelier Jeanne & Paul Augier à Nice, il incarne une nouvelle génération de dirigeants alliant excellence opérationnelle et culture du service. Son parcours, construit pas à pas, l’a conduit des premiers rangs en salle aux plus hautes responsabilités, dans des maisons étoilées Michelin et des palaces de renom en France comme à l’international.

Passé par La Palme d’Or à Cannes, le Relais & Châteaux Chewton Glen en Angleterre, le St-Regis Bora Bora ou encore l’Hôtel Président Wilson à Genève, il revient sur la Côte d’Azur en 2020 pour superviser la restauration de l’Hôtel Martinez, avant de participer à l’ouverture de l’Hôtel du Couvent à Nice en 2024. Il a été sacré Meilleur Ouvrier de France – Maître d’Hôtel en 2023.