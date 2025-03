Mougins : quatre candidats pour le titre de DAF de l’année

Qui sera le DAF de l’année 2024 sur la Côte d’Azur ? Réponse demain mercredi 29 mai. Quatre candidats sont en lice pour cette 13ème édition du Trophée Finance & Gestion de la DFCG Côte d’Azur, (Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion) qui se joue le 29 mai, au Park Mougins, à Mougins. Il s’agit de : Céline Tobelaim, Directrice financière et DRH du Groupe Ragni ; Emmanuel Legrand-Chassard, vice-président Finance et RH de Silicon Mobility SAS, société sophipolitaine rachetée par Intel en janvier dernier ; Enrique Garcia Bourne, Directeur Administratif Financier et Ressources Humaines de la startup cannoise Osol ; Stéphane Vedrenne, Directeur Administratif et Financier de Sico Groupe.

Le jury sera présidé par Philippe Renaudi, président de la CCI Région PACA, tandis que Jean-Christope Caffet, économiste en chef du groupe Coface animera en préambule une conférences sur le thème “Perspectives économiques mondiales : d’un risque à l’autre. Quel impact pour les entreprises ?”. Quelque 200 dirigeants azuréens du domaine de la finance et gestion d’entreprise participeront à ce grand rendez-vous annuel.