A l'initiative du maire Christophe Ulivieri, la fête patronale de la Sainte-Innocence revient pour trois jours du 18 au 20 septembre.

Après plusieurs décennies d'absence, la fête patronale de la Sainte-Innocence revient à Mougins du vendredi 18 au dimanche 20 septembre. Ce retour s'inscrit dans la volonté du maire Christophe Ulivieri de remettre à l'honneur les traditions locales : projection d'un film d'époque de 1967-1968, exposition de photographies et costumes provençaux au Four à Pain, concours de boules, jeux en bois, procession, messe, banquet et grand bal animeront le village, avec la participation de l'Académie Provençale de Cannes et de deux fanfares cannoises.

Programme complet et inscriptions au banquet auprès de l'Office de Tourisme de Mougins (04 92 92 14 00) ou sur www.mougins.fr.