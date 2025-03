Mougins : un financement de 8,9 M€ pour les centrales solaires de Valénergies

Un nouveau financement pour Valénergies, à Mougins, qui lui permettra de porter plus haut l’énergie solaire en région et au national : le producteur indépendant d’énergie renouvelable, spécialisé dans l’accompagnement des entreprises et collectivités dans leur transition énergétique, a finalisé le financement d’un portefeuille de centrales solaires photovoltaïques à hauteur de 8,9 millions d’euros.

Signé il y a quelques semaines à peine, ce financement octroyé par la Banque Populaire Grand-Ouest (BPGO) et la Banque Publique d’Investissements (BPI France) vise à la mise en service de 32 installations pour une puissance totale de 8,5 MW - France entière. Que ce soient des installations en toitures, ombrières de parking ou au sol, ces nouveaux projets verront le jour courant 2024 et concernent à la fois des centrales en autoconsommation et en revente totale d’électricité.