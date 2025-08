Mougins : Valénergies accélère sur le marché du photovoltaïque pour les entreprises

Devenir un acteur français majeur sur le marché de la transition énergétique des entreprises : c’est ce que vise Valénergies (ex Valsolar) en poursuivant sur le territoire national son développement dans le photovoltaïque pour les entreprises. Créée en 2008, la société installée à Mougins, en bordure de Mouans-Sartoux, poursuit ainsi la mise en oeuvre de la feuille de route élaborée par David Raguet, il y a trois ans lors de sa prise de fonction en tant que président. En pleine campagne de recrutement pour renforcer ses équipes, la société multiplie aujourd’hui les chantiers d’installation de centrales photovoltaïques en autoconsommation et en revente sur le réseau. (Photo DR).

Son offre s’est étoffée avec la commercialisation notamment d’une gamme de hangars agricoles et de manèges équestres photovoltaïques. En plus de l’autoconsommation - toujours dans son ADN - les centrales en revente totale d’électricité sur le réseau font désormais partie de l’offre disponible. Chaque kWh produit par les centrales développées et construites par l’entreprise est désormais soit autoconsommé par une entreprise, soit injecté et revendu sur le réseau.

Aussi, la société est active à la fois sur les deux segments : l’autoconsommation et la revente. Sur la feuille de route, une offre complète de hangars agricoles et de manèges équestres photovoltaïques avec plus de 15 modèles disponibles à la gamme, et le développement de projets qui s’adaptent à toutes les configurations en toiture, en ombrières de parking ou au sol. En parallèle, Valénergies intègre de nouveaux outils de monitoring plus puissants. Un développement qui l’a amenée à repenser son organisation avec la création de nouveaux pôles (commercial, développement, construction et exploitation/maintenance).

D’autre part, pour renforcer ses effectifs, l’entreprise (une vingtaine de collaborateurs) recrute dans toute la France pour répondre aux nouveaux appels d’offres gagnés comme celui, remporté en janvier dernier sur le stade nautique de Saint-Roman-en-Gal, une centrale de production de 110 kWh qui sera mise en service dès ce mois de juillet. Sur un portefeuille de plus de 100 projets signés représentant un total de 35 MW, 59 projets ont été signés sur les 10 derniers mois. Ce qui traduit une très nette accélération et qui permet à Valénergies de rester en ligne avec son objectif annoncé de 100 mégawatts (MW) installés d'ici à 3 ans.