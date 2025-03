Mougins : Valénergies trace sa route solaire

Il l’avait annoncé au moment de sa prise de fonction aux commandes de Valénergies en 2019 “notre objectif est de devenir l’un des leaders français du secteur solaire”. Cinq ans après, l’ambition de David Raguet, Pdg du groupe mouginois, se concrétise à travers les chantiers - presque tous sortis de terre - du programme Valhios. (Photo DR : David Raguet, Pdg de Valénergies).

Un financement de 8,9 M€ pour 32 installations

En octobre 2023, le producteur indépendant d’énergie renouvelable, spécialisé dans l’accompagnement des PME, ETI, grandes entreprises et collectivités dans leur transition énergétique, avait obtenu un financement de 8,9 M€ pour la création de 32 installations représentant une puissance totale de 8.5 MW. Dix-huit mois après, 28 centrales sur les 32 prévues sur le territoire français ont vu le jour totalisant 7,4 MW. Alors que les 4 derniers projets seront livrés d’ici la fin 2024, le portefeuille de projets suivants (Valhios 2) est déjà dans les starting-blocks.

Valhios 2 : le nouveau cap de Valénergies

Alors que Valhios touche à sa fin, se prépare le lancement de Valhios 2, un portefeuille de 23 nouvelles centrales totalisant 7,5 MW, réparties dans des régions comme l'Occitanie, le Grand Ouest, et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Quant à a suite, elle est déjà dans les cartons avec Valhios 3 et Valhios 4 en préparation sur des puissances respectives de 8 MW et 7 MW, et des financements prévus pour novembre 2024 et mars 2025. En sécurisant 20 à 25 MW de projets chaque année, Valénergies se rapproche ainsi de son objectif annoncé de 100 MW de puissance installés d’ici 3 ans.

Une organisation renforcée pour croissance rapide

Pour soutenir cette croissance rapide, Valénergies a récemment restructuré son organisation interne et procédé à plusieurs recrutements stratégiques. Un nouveau service Développement a été créé pour accélérer la transformation des projets sécurisés, et l’équipe compte désormais 29 personnes, avec un gestionnaire d’actifs qui rejoindra l’entreprise en septembre. Cette réorganisation vise à optimiser les opérations et à permettre à Valénergies de maintenir son rythme de développement. Un service dédié aux finances est également en préparation.

Une approche personnalisée des solutions photovoltaïques

En parallèle de son expansion, Valénergies se réinvente également avec une nouvelle identité de marque et un site web modernisé. L’entreprise, fondée en 2008 et certifiée ISO 9001 et 14001, se distingue par son approche personnalisée des solutions photovoltaïques, qu'il s'agisse de centrales au sol, sur toiture, ou sur ombrières de parking. Parmi les projets emblématiques, la centrale en autoconsommation sur le site de Sepalumic à Genlis, près de Dijon, illustre son engagement en faveur de solutions énergétiques durables.

Un accompagnement du secteur agricole

Le groupe azuréen accompagne également le secteur agricole avec quelques projets emblématiques en Dordogne. “Au-delà de l’ambition de participer aux objectifs de transition énergétique et de décarbonation du mix électrique français avec de tels projets, Valénergies participe financièrement à la construction de ces bâtiments, ce qui allège énormément l’investissement de la part de l’exploitant agricole”, souligne David Raguet.