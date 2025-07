Moulin d'Opio : la CASA a choisi les gestionnaires

Véritable institution azuréenne, le Moulin d'Opio avait pu être sauvé quand la famille Michel, qui le faisait tourner depuis 175 ans en sept générations, s'était retirée en 2023. En le rachetant début 2024, la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis a permis sa réouverture en octobre dernier. Pour que l'aventure puisse continuer, la communauté avait lancé en mars un appel à projet pour gérer le site. Lundi, le conseil communautaire a confirmé le choix de deux candidats : la société niçoise Neolive (fabrique et commerce de produits liés à l'olive) et un regroupement de deux structures régionales, le Scic Les Ferrages, coopérative citoyenne agricole et Neede, association de protection de l'environnement.

Un contrat de location sur 20 ans a été conclu pour une ouverture dès octobre juste avant la saison des olives. Avant la reprise, le Moulin d'Opio servait jusqu’à 10.000 professionnels ou amateurs par an et traitait 60% de la production oléicole des Alpes-Maritimes.