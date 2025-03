Mouratoglou Annual Charity Gala : stars du sport et glamour à Sophia

Ce n’est pas le Festival du Film de Cannes, ni le Festival TV de Monte-Carlo, mais la Mouratoglou Academy va apporter des stars et du glamour venus du monde sportif, dans la technopole de Sophia Antipolis avec le dixième anniversaire du Mouratoglou Annual Charity Gala, ce dimanche 23 juin à partir de 18h30. A cette occasion, des célébrités du monde du sport, telles que la légende brésilienne du football Ronaldo, le boxeur Mike Tyson, dont la fille s’entraîne à la Mouratoglou Academy, l'icône de la NBA Steve Nash, Boris Kodjoe, l’influenceuse Emily Oberg ainsi que des personnalités du divertissement et des donateurs venus du monde entier, se rassembleront autour de la célèbre piscine en raquette pour encourager la dizaine de jeunes espoirs du tennis mondial soutenus par la Fondation Champ'Seed. (Photo DR : lors du gala 2023, les célébrités du monde du sport au coeur de la technopole de Sophia Antipolis).

Entraîneur historique de Serena Williams, actuel entraineur du prodige danois Holger Rune et coach de tennis aux 3 millions de followers, Patrick Mouratoglou a créé cette Fondation en 2014 afin de soutenir les talents les plus prometteurs du tennis et les aider à atteindre le plus haut niveau international. Organisé chaque année, le gala de charité permet de lever des fonds au profit de la Fondation (plus de 5 millions d'euros depuis le lancement).

Elle compte parmi ses "alumni" trois joueurs classés dans le Top 15 mondial : Stefanos Tsitsipas, triple vainqueur du Masters de Monte-Carlo et numéro 9 mondial, Coco Gauff, qui a remporté la dernière édition de l'US Open et est actuellement Top 3 mondiale, Holger Rune, jeune sensation danoise, vainqueur du Rolex Paris Masters à l’âge de 19 ans et actuellement Top 13 mondial.

Aujourd'hui, la Fondation continue à aider la nouvelle génération de joueurs, notamment la plus jeune des sœurs Fruhvirtova, Brenda Fruhvirtova, reconnue comme la meilleure joueuse de sa catégorie d'âge (2007), la prodige russe récemment naturalisée Ksenia Efremova, le talentueux duo frère-sœur Clervie et Carel Ngounoue ou encore la sensation brésilienne Victoria Barros. Quant à la Mouratoglou Academy, elle apporte un volet sportif au plus haut niveau dans le monde technologique de la technopole,