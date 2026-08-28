Lancé avec succès le 27 août depuis Kourou, ce deuxième imageur de la flotte Meteosat Troisième Génération, conçu et fabriqué dans les salles blanches de Thales Alenia Space à Cannes, promet des images toutes les deux minutes et demie au-dessus de l'Europe.

A l’heure du dérèglement climatique et des orages dévastateurs, un nouvel outil qui nous sera bien utile pour disposer d’une météo plus rapide et précise : le satellite météorologique MTG-I2. Conçu et assemblé dans les salles blanches cannoises de Thales Alenia Space, il a rejoint l'espace avec succès hier, jeudi 27 août, propulsé depuis le port spatial européen de Guyane française par une fusée Ariane 62 d'Arianespace. Maître d'œuvre du programme Meteosat, la société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %) confirme ainsi une nouvelle fois le rôle central du site azuréen dans une aventure spatiale européenne menée depuis plus de cinquante ans. (Photo DR).

Assurer la continuité de la veille météorologique jusqu'au-delà de 2040

MTG-I2 est le deuxième satellite imageur du programme Meteosat Troisième Génération (MTG), fruit d'une coopération entre l'Agence spatiale européenne (ESA) et EUMETSAT, l'organisme chargé d'opérer les satellites météorologiques européens. Il rejoint en orbite géostationnaire, à 36 000 kilomètres de la Terre, ses deux prédécesseurs : Meteosat-12 (MTG-I1), lancé en décembre 2022, et le satellite sondeur atmosphérique MTG-S1, lancé en juillet 2025. Ensemble, ces trois satellites forment la première constellation de troisième génération, dimensionnée pour assurer la continuité de la veille météorologique jusqu'au-delà de 2040. (Photo DR : une vue artistique de MTG)

Anticiper les phénomènes météorologiques extrèmes

Concrètement, MTG-I2 va travailler en tandem avec Meteosat-12 : quand ce dernier rafraîchit ses images de l'Europe et de l'Afrique toutes les dix minutes, MTG-I2 offrira des prises de vue de l'Europe toutes les deux minutes et demie grâce à son instrument imageur de nouvelle génération (FCI), capable de photographier l'intégralité du globe en seulement dix minutes, sur 16 bandes spectrales, avec une résolution spatiale comprise entre 500 mètres et un kilomètre. Cette cadence inédite doit permettre d'anticiper avec une précision renforcée les phénomènes météorologiques extrêmes, orages violents en tête, dont la menace s'accroît avec le changement climatique. “Une fois le satellite MTG-I2 opérationnel en orbite, l'Europe bénéficiera des services météorologiques les plus sophistiqués au monde depuis l'orbite géostationnaire”, s'est félicité Hervé Derrey, Pdg de Thales Alenia Space.

Une histoire qui a commencé en 1977

Cette réussite s'inscrit dans une histoire longue : depuis 1977, les satellites Meteosat constituent la principale source de données météorologiques pour l'Europe et l'Afrique, et Thales Alenia Space en est le maître d'œuvre pour l'ESA depuis l'origine. L'entreprise a ainsi livré en orbite 7 satellites Meteosat de première génération, 4 satellites de seconde génération, et compte désormais 3 satellites de troisième génération. À chaque étape, la fréquence des images s'est resserrée: de 30 minutes en première génération à 15 minutes en seconde génération, puis 10 minutes, voire 2 minutes et demie en mode rapide, avec MTG. Aux côtés de Thales Alenia Space, qui développe également le segment sol pour le traitement des images, Telespazio (société conjointe Leonardo-Thales) assure les services de lancement, de mise en orbite et le segment sol de commande et contrôle des satellites.

Une nouvelle constellation de trois satellites déjà en gestation

La constellation actuelle n'est qu'une étape : Meteosat-12, MTG-I2 et MTG-S1 seront à terme remplacés par une nouvelle constellation de trois satellites (deux imageurs et un sondeur), dont le lancement est prévu au plus tôt à partir de 2033. En attendant, c'est bien depuis les salles blanches cannoises que continuera de s'écrire la prochaine décennie de la météorologie géostationnaire européenne.