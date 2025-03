Municipales 2026 à Nice : un sondage de La Tribune qui fait polémique

Le top départ médiatique des municipales 2026 a été donné à Paris avec Anne Hidalgo qui annonce qu’elle ne se présenterait pas pour un mandat supplémentaire. A Nice, ces prochaines municipales sont depuis plus longtemps dans les têtes avec la rivalité Christian Estrosi-Eric Ciotti qui s’est intensifiée lors des dernières législatives. Quelle est la tendance ? Un sondage Ifop pour La Tribune en donne un aperçu, même s’il faut en prendre les résultats avec réserve. (Photo DR : les portraits affichés dans X par Christian Estrosi et Eric Ciotti).

Christian Estrosi qui s’est déjà déclaré partant pour un 4ème mandat ? 61% des sondés se déclarent "satisfaits" par le maire de Nice (dont 46% d’assez satisfaits). Pour 74% des personnes interrogées (un panel d’un peu plus de 700) il défend bien les intérêts de Nice, tandis que 73 % le jugent "compétent" et "présent sur le terrain", 71% "porteur d'un projet" pour la ville (71%).

Eric Ciotti, qui ne s’est pas encore déclaré ? Le sondage le place en challenger sérieux (“Estrosi convainc, Ciotti en embuscade”, titre “La Tribune”). Il apparaît comme une personnalité pouvant faire un bon maire pour 53%. Et La Tribune de lister les challengers : “Eric Ciotti qui incarne le premier challenger, le socialiste Patrick Allemand étant crédité de 42% quant à sa capacité à occuper le fauteuil de maire, Philippe Vardon, ex-RN, désormais membre d'Identité Libertés, le mouvement de Marion Maréchal, obtenant 33%.”

Un sondage que dénonce cependant fermement le collectif citoyen 06 qui, dans un communiqué, interroge sur de possibles “conflits d’intérêt entre Estrosi et La Tribune”. “Ce sondage est particulièrement suspect, à 16 mois des prochaines élections qui auront lieu en mars 2026 : La Tribune est en effet une revue dirigée par Jean-Christophe Tortora, avec lequel Christian Estrosi organise la plupart de ses forums, notamment le Nice Climat Summit annuel. Il y a donc collusion d’intérêts : économique pour le premier, et politique pour le second. Nous rappelons qu’une manœuvre identique avait déjà été réalisée en 2020, avant les dernières élections municipales”. La campagne est engagée.