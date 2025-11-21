Fermer le menu
Flash
Flash :

21 novembre 2025, par Jean-Pierre Largillet

Municipales 2026 : Les Républicains annoncent leurs premiers soutiens

La Commission nationale d’investiture de LR a annoncé que le parti soutiendra pour les municipales de mars prochain, David Lisnard à Cannes, Louis Nègre à Cagnes-sur-mer, Joseph Segura à Saint-Laurent-du-Var et Louis Sarkozy à Menton. D’autres soutiens seront annoncés ultérieurement pour les autres communes majeures du département.

Dans une première fournée, Les Républicains ont annoncé mardi les noms des candidats qu’ils soutiendront lors des municipales 2026. Pour les Alpes-Maritimes, le parti LR a annoncé qu’il soutiendra officiellement :

  • David Lisnard à Cannes (maire sortant et président de l’Association des maires de France)
  • Louis Nègre à Cagnes-sur-Mer, maire sortant et sénateur,
  • Joseph Segura à Saint-Laurent-du-Var, maire sortant
  • Louis Sarkozy (fils de Nicolas Sarkozy) pour Menton.


Pour les autres communes majeures du département (Le Cannet, Antibes, Grasse, Nice, Mandelieu...), les investitures LR n’ont pas encore été attribuées officiellement. Elles seront décidées lors d’une prochaine réunion de la Commission nationale d’investiture.​ D’autres maires sortants LR du 06 pourraient ainsi recevoir l’investiture dans les semaines à venir, en particulier là où ils incarnent la droite républicaine locale (ex : Jérôme Viaud à Grasse, Sébastien Leroy à Mandelieu-la-Napoule, Yves Juhel à Roquebrune-Cap-Martin, Patrick Cesari à Roquebrune, Florence Simon à Peymeinade, etc.). Leur investiture ou soutien formel reste à confirmer selon le calendrier national du parti.​

