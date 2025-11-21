Municipales 2026 : Les Républicains annoncent leurs premiers soutiens

Dans une première fournée, Les Républicains ont annoncé mardi les noms des candidats qu’ils soutiendront lors des municipales 2026. Pour les Alpes-Maritimes, le parti LR a annoncé qu’il soutiendra officiellement :

David Lisnard à Cannes (maire sortant et président de l’Association des maires de France)

Louis Nègre à Cagnes-sur-Mer, maire sortant et sénateur,

Joseph Segura à Saint-Laurent-du-Var, maire sortant

Louis Sarkozy (fils de Nicolas Sarkozy) pour Menton.



Pour les autres communes majeures du département (Le Cannet, Antibes, Grasse, Nice, Mandelieu...), les investitures LR n’ont pas encore été attribuées officiellement. Elles seront décidées lors d’une prochaine réunion de la Commission nationale d’investiture.​ D’autres maires sortants LR du 06 pourraient ainsi recevoir l’investiture dans les semaines à venir, en particulier là où ils incarnent la droite républicaine locale (ex : Jérôme Viaud à Grasse, Sébastien Leroy à Mandelieu-la-Napoule, Yves Juhel à Roquebrune-Cap-Martin, Patrick Cesari à Roquebrune, Florence Simon à Peymeinade, etc.). Leur investiture ou soutien formel reste à confirmer selon le calendrier national du parti.​