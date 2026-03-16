Municipales : l’extrême droite en percée sur l’est des Alpes-Maritimes

A l’issue de la clôture du scrutin du premier tour, hier soir, les yeux étaient tournés bien sûr vers Nice, et la première touche du duel Estrosi-Ciotti qui avait conduit à une campagne “rocambolesque”. Les résultats ont confirmé et même accentué ceux des sondages : Éric Ciotti (UDR-RN) 43,43% ; Christian Estrosi (Horizons – union de droite) 30,92% et Juliette Chesnel‑Le Roux (écologistes + gauche) 11,93%. Mireille Damiano (LFI) qui avait été crédité de 10 voire 11% n’atteint que 8,95% et ne peut donc se maintenir. (Photo capture d'écran BFMTV : Eric Ciotti hier soir a été accueilli en vainqueur à sa permanence électorale niçoise).

Eric Ciotti aborde aussi le second tour en pôle position, d’autant plus que Juliette Chesnel‑Le Roux a réaffirmé hier soir faire en sorte que la gauche niçoise soit présente au second tour. Des entretiens doivent être menés aujourd’hui avec Mireille Damiano pour voir si les deux listes de gauche se rassemblent. De son côté, Christian Estrosi a lancé un appel à "l'ensemble des forces politiques de l'arc républicain", pour faire barrage à l'extrême droite.

Ils sont élus au premier tour

Pas de challenge à Mandelieu-La Napoule avec Sébastien Leroy ; à Mouans-Sartoux avec Pierre Aschieri ; à Villeneuve-Loubet avec Lionnel Luca ; à Saint-Vallier de Thiey avec Jean-Marc Delia : il n’y avait qu’une seule liste et ils ont été élus avec 100% des voix au premier tour.

Antibes : Jean Leonetti (LR) réélu dès le 1er tour avec 66,64% des voix ( Hugo Muriel , RN est second avec 18,20%). Antibes confirme donc la domination de la droite classique autour de Jean Leonetti, avec un RN qui reste loin derrière, et une gauche (7,23% à Michel Hugues ) qui reste minoritaire.

(LR) réélu dès le 1er tour avec 66,64% des voix ( , RN est second avec 18,20%). Antibes confirme donc la domination de la droite classique autour de Jean Leonetti, avec un RN qui reste loin derrière, et une gauche (7,23% à ) qui reste minoritaire. Cannes : David Lisnard plébiscité avec 81,11% des voix et un RN largement distancé (11,66%). Un peu moins que les 88% de 2020, mais une remarquable confirmation dans la durée pour le fondateur de "Nouvelle énergie", président de l'Association des Maires de France et candidat potentiel à la prochaine présidentielle.

plébiscité avec 81,11% des voix et un RN largement distancé (11,66%). Un peu moins que les 88% de 2020, mais une remarquable confirmation dans la durée pour le fondateur de "Nouvelle énergie", président de l'Association des Maires de France et candidat potentiel à la prochaine présidentielle. Grasse : Jérôme Viaud, LR, est élu avec 57,09% des voix. Il devance largement le RN ( Jean-Paul Camérano à 18,36%, le divers gauche Paul Euzière à 13,25%, Leïla Tonnerre (gauche) 7,47% et Mahamadou Siribie à 3,84%.

Cagnes sur Mer : Bryan Masson , RN, avec 50,21 % des voix (33,70 % pour Louis Nègre , le maire sortant).

, RN, avec 50,21 % des voix (33,70 % pour , le maire sortant). Le Cannet : Michèle Tabarot (LR) ancienne maire récupère le mandat qu’elle avait laissé à Yves Pigrenet avec 55,65% des voix

(LR) ancienne maire récupère le mandat qu’elle avait laissé à Yves Pigrenet avec 55,65% des voix Biot : Jean-Pierre Dermit (DVD), avec 66,29%

(DVD), avec 66,29% Le Tignet : Jean-Claude Serra avec 69,10%

avec 69,10% Valbonne : Joseph Cesaro , le maire sortant l'emporte au premier tour (54,51%) face aux deux anciens maires, Marc Daunis (27,01%) et Christophe Etore (18,48%) .

, le maire sortant l'emporte au premier tour (54,51%) face aux deux anciens maires, . Vallauris : Kevin Luciano (DVD) avec 73,16%

(DVD) avec 73,16% Mougins : Christophe Ulivieri avec 63,34%, Richard Galy, le maire sortant ne se représentant pas.

Ils sont en ballotage