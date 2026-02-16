Fermer le menu
Logo WebtimeMedias

L'éco de la Côte.

Rechercher
Accueil

Accueil

Explorer

Explorer

Agenda

Agenda

Recherche

Recherche

Brèves

Brèves

Ouvrir le menu
Logo WebtimeMedias
Ouvrir le menu
Flash
Flash :

16 février 2026, par Jean-Pierre Largillet

Municipales : “Le Face à Face UPE06” veut remettre l’économie au coeur du débat

Partager sur X

Partager sur LinkedIn

3 minutes

Après la publication d’un manifeste très détaillé appelant à des engagements économiques précis de la part des candidats à l’élection, l’organisation patronale des Alpes-Maritimes lance un nouveau dispositif baptisé “Le Face à Face UPE06”, des interviews courtes des candidats sur leur vision du développement économique territorial.

À l’approche des municipales de 2026, dans un contexte de tensions économiques et de complexification des règles pour les entreprises, l’UPE06 entend replacer l’économie au cœur du débat local. Après la publication d’un manifeste appelant à des engagements économiques clairs de la part des futurs élus, l’organisation patronale des Alpes-Maritimes lance un nouveau dispositif baptisé “Le Face à Face UPE06”. Objectif : interroger directement les candidats sur leur vision du développement économique, leurs priorités pour les entreprises et les mesures concrètes qu’ils sont prêts à mettre en œuvre.

Ce nouveau format prend la forme de capsules vidéo courtes, accessibles et apolitiques, animées par le journaliste Denis Carreaux (ancien directeur de la rédaction de Nice-Matin). Les candidats invités sont sélectionnés à partir d’une consultation des adhérents afin de refléter les attentes du tissu économique local. L’initiative ne vise pas à soutenir un camp, mais à instaurer un dialogue exigeant entre le monde économique et les futurs élus. Une première vidéo explicative du président Franck Cannata sera diffusée le 18 février sur les réseaux sociaux de l'UPE, avant la publication des premières interviews dès le lendemain.

 

Dernières actualités

Retour à l'accueil

Retour à l'accueil