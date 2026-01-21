Municipales : la fédération du bâtiment interroge les candidats sur le logement

C’est devenu un problème majeur dans le département : le logement. Hausse des prix de l’immobilier, raréfaction des locations, construction de logements neufs en berne : tous les indicateurs sont au rouge, particulièrement sur la Côte. Cette question sera aussi au cœur des municipales de mars. Directement concernée par la construction, la FBTP (Fédération du Bâtiment et des Travaux Public) a décidé dans ce contexte d’incertitudes économiques et de crise du logement neuf, d’interroger individuellement les candidats “têtes de liste” aux élections municipales des Alpes-Maritimes.

Pas moins de 22 sujets sont ainsi passés en revue, véritable synthèse des préoccupations de la profession. Aménagement et développement du territoire, construction neuve, rénovation énergétique des bâtiments, gestion des déchets de chantier, intégration du recyclage des matériaux dans les marchés publics, frais de voierie, délais de paiement, lutte contre les offres anormalement basses… : ce sont là autant de thématiques proposées aux candidats. Elles sont déclinées sous forme de propositions concrètes soumises à commentaire et réactions de chacun.

Les candidats qui n’auraient pas reçu le questionnaire sont invités à se rapprocher des services de la FBTP 06 par mail (btp@d06.ffbatiment.fr) afin de se le procurer. Les résultats seront mis à la disposition des adhérents, au fur et à mesure de leur réception, sur le site Internet de la Fédération du BTP des Alpes-Maritimes, www.btp06.fr