Municipales : Jean Leonetti (Antibes) et Jérôme Viaud (Grasse) officialisent leur candidature

Sur Antibes, la candidature de Jean Leonetti pour un sixième mandat ne tenait pas du suspense. Toujours très présent sur le terrain, le maire LR d’Antibes ne s’inscrivait pas dans la trajectoire d’une fin d’activité. Mais c’est toujours mieux quand c’est dit. Hier, mardi, Jean Leonetti a officialisé sa candidature pour les élections de mars prochain. “Avec, dans ses priorités, une concertation autour de l’urbanisme et impulser des vies de quartiers”, a souligné Nice-Matin.

Autre “non suspense” levé en fin de semaine dernière dans l’ouest des Alpes-Maritimes : celui de Jérôme Viaud. Le maire LR de Grasse depuis 2014 sera lui aussi candidat à sa succession pour un troisième mandat avec pour mission de continuer le travail engagé pour redonner de l’attractivité à la commune.

Pour les trois piliers de la Métropole CapAzur, reste encore David Lisnard qui ne s’est pas prononcé, même si, là aussi, la candidature du maire de Cannes pour un troisième mandat ne fait pas débat. Elle devrait être annoncée le 2 février prochain selon une information de BFM. Le président de l’association des maires de France compte aussi s’engager dans un autre challenge : la présidentielle 2027. Il a ainsi déclaré sur RTL récemment qu’il serait “candidat à l'élection présidentielle en l'absence de primaire à droite”.