Municipales à Menton : LR apporte son soutien à Louis Sarkozy

A quatre mois des élections municipales de mars 2026, Louis Sarkozy, dans sa course à la mairie de Menton, pourra compter sur Les Républicains. Le fils de l’ancien président de la République, qui s’est déclaré en septembre dans la ville frontalière en se présentant comme le candidat du “renouveau”, a reçu l’appui formel de la Commission nationale d’investiture du parti, même si son investiture officielle attendra le lancement réglementaire de sa campagne. Chroniqueur pour LCI, RMC et Valeurs actuelles, Louis Sarkozy, 28 ans, revendique son ancrage “d’adoption” à Menton et espère incarner un nouveau souffle politique dans cette commune azuréenne.