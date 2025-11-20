Fermer le menu
Logo WebtimeMedias

L'éco de la Côte.

Rechercher
Accueil

Accueil

Explorer

Explorer

Agenda

Agenda

Recherche

Recherche

Brèves

Brèves

Ouvrir le menu
Logo WebtimeMedias
Ouvrir le menu
Flash
Flash :

20 novembre 2025, par Jean-Pierre Largillet

Municipales à Menton : LR apporte son soutien à Louis Sarkozy

Partager sur X

Partager sur LinkedIn

2 minutes

Le fils de l’ancien président de la République obtient l’appui du parti Les Républicains pour sa candidature de 2026 à Menton.

A quatre mois des élections municipales de mars 2026, Louis Sarkozy, dans sa course à la mairie de Menton, pourra compter sur Les Républicains. Le fils de l’ancien président de la République, qui s’est déclaré en septembre dans la ville frontalière en se présentant comme le candidat du “renouveau”, a reçu l’appui formel de la Commission nationale d’investiture du parti, même si son investiture officielle attendra le lancement réglementaire de sa campagne. Chroniqueur pour LCI, RMC et Valeurs actuelles, Louis Sarkozy, 28 ans, revendique son ancrage “d’adoption” à Menton et espère incarner un nouveau souffle politique dans cette commune azuréenne.

Dernières actualités

Retour à l'accueil

Retour à l'accueil