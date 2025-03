Municipales : on revote dimanche à Vallauris

Battue en 2020, Michelle Salucki, ancienne maire de Vallauris Golfe Juan, retrouvera-t-elle son écharpe face à Kevin Luciano ? C'est l'un des enjeux du remake des élections municipales, dont le premier tour se jouera dimanche et éventuellement le second le dimanche suivant 19 novembre. Suite à un blocage sur le vote du budget et à la démission de 21 conseillers municipaux sur 24, Kevin Luciano (LR) avait annoncé le 14 septembre dernier l'organisation d'une nouvelle élection municipale. Lâché par plusieurs conseillers de sa liste, il se représente avec la même équipe "assainie", selon ses mot.

Cinq listes sont en présence :