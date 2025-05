Musée du Cinéma : Cannes dévoile un premier module dédié au Festival

Le grand musée du Festival de Cannes et du cinéma tient un peu du serpent de mer, un sujet toujours d’actualité mais dont la réalité tarde à se concrétiser. A chaque festival un point est fait et, d’année en année, on avance ainsi cran par cran vers une vue plus précise de la forme qu’il prendra. C’est ce point qui a été fait lundi en mairie de Cannes par David Lisnard, maire de la ville et Thierry Frémaux, délégué général du Festival. Tous deux ont dévoilé un premier module dédié au Festival de Cannes et son contenu muséographique. (Photo DR : un dessin de la salle d'exposition).

1.000 m2 pour retracer l'histoire du Festival

L’idée de créer un lieu qui puisse ancrer le festival et le cinéma à l’année dans une ville reconnue mondialement comme celle du festival et du cinéma, reste plus que jamais pertinente. Mais le projet a pris bien du retard, repoussé par la crise sanitaire, puis par les nouvelles conditions économiques liées à la guerre en Ukraine et à l’inflation.

Ces conditions économiques ne se sont pas vraiment éclaircies aujourd’hui. Mais l’élément nouveau, selon le maire de Cannes, est que le Festival est partant pour un musée qui lui soit consacré. Un premier espace muséographique du futur Musée International du Cinéma a ainsi été présenté. Thierry Frémaux et Jacques Gerber, critique de cinéma et commissaire d’expositions, ont imaginé un parcours mêlant esthétique et mémoire pour retracer l’histoire du Festival depuis 1939. Chaque année, cette exposition sera mise à jour pour intégrer les temps forts de la dernière édition.

Plusieurs lieux envisagés

Ce premier module de 1.000 m2, conçu en collaboration avec l’Association Française du Festival International du Film (AFFIF), s’intégrera dans un ensemble plus grand (5.500 m2) qui sera celui du futur Musée International du Cinéma. Où sera-t-il construit ? La question reste posée. Plusieurs lieux sont envisagés depuis quelques années comme le secteur de la Bastide Rouge déjà dédié aux industries créatives, mais éloigné du coeur de Cannes ou l'avenue Picaud, plus proche du centre, où se trouvait l'ancien palais des sports.

Rien n'est tranché pour l’implantation, mais un budget de 80 M€ a été prévu et des financements privés ont été recherchés. Des dates ont aussi été avancées prudemment pour la fin de la décennie, 2029 ou 2030.

Le premier festival de cinéma à disposer d’un musée à part entière

Les deux partenaires ont pu aussi réaffirmer l’enjeu que représente ce nouveau musée du festival et du cinéma. ”Ce premier module du musée est une étape majeure dans la concrétisation de notre ambition de faire de Cannes la capitale mondiale du cinéma”, a déclaré David Lisnard. "Il permettra de célébrer et de transmettre l'histoire du Festival de Cannes à travers les générations tout au long de l’année. Son implantation à Cannes, berceau de cette manifestation prestigieuse, qui demeure le plus grand événement culturel au monde, est plus que légitime”.

Quant à Thierry Frémaux, il a mis en avant qu'il s'agirait du “premier festival de cinéma à disposer d’un musée à part entière. Comme l’Académie des Oscars à Los Angeles qui s’est dotée d’un lieu extraordinaire, le Festival International du Film pourra, grâce à la Mairie de Cannes, déployer sa magnifique histoire de façon permanente, toute l’année et pour tous les publics.”