Deux voleurs ont dérobé quatre tableaux de Renoir avant que l'alarme ne précipite leur fuite, relançant le débat sur la sécurité des musées français. Deux des oeuvres volées dont le portrait “Coco lisant” spolié par le régime nazi et retrouvé en 1995, ont été récupées, abandonnées dans le jardin lors du départ précipité des cambrioleurs..

Après celui du Louvre, c’est un vol dans les musées qui a fait la Une de nombreux médias. Hier, mardi 8 septembre, peu avant 6 heures du matin, deux individus se sont introduits en moins de cinq minutes dans le Musée Renoir de Cagnes-sur-Mer, après avoir brisé une baie vitrée. Munis d'une scie métallique, ils ont découpé les cadres de quatre œuvres du peintre impressionniste avant que le déclenchement de l'alarme, à 5h48, ne les pousse à prendre la fuite en abandonnant deux des tableaux dans le jardin de l'établissement, dont le portrait “Coco lisant”. Un oeuvre majeure qui avait déjà été spoliée par le régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale avant d’être retrouvée et restituée en 1995 au Musée Renoir. Alertées simultanément, la police municipale et la police nationale sont intervenues sur place en à peine cinq minutes. Une rapidité qui a permis de retrouver deux des tableaux volés que les malfrats avaient abandonnés dans le jardin lors de leur fuite précipitée.

Le maire de la ville, Bryan Masson, a évalué le préjudice à environ 9 millions d'euros et dénoncé, dans un communiqué, une atteinte au patrimoine de Cagnes-sur-Mer, appelant le ministère de la Culture à renforcer les financements dédiés à la sécurisation des musées. Ce cambriolage s'inscrit dans une série d'incidents similaires survenus en France ces derniers mois, après le vol spectaculaire des joyaux de la Couronne au Louvre l'automne dernier, puis ceux constatés au musée de Châtillon-sur-Seine et au Musée Lalique de Wingen-sur-Moder. Le parquet de Grasse a ouvert une enquête.