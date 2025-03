A Musées Vous !, première édition ce week-end

Une occasion de redécouvrir ou de découvrir la richesse et la diversité des musées azuréens avec la première édition de "A Musées Vous". Organisé ce week-end, les samedi 27 et dimanche 28 janvier, dix neufs musées azuréens de Grasse à Monaco en passant par Nice, Cannes, Mandelieu, Vallauris, Gilette et autres reçoivent le public à travers des expositions, ateliers et animations diverses. Au programme : 38 ateliers et animations proposées gratuitement aux petits et grands afin d’inviter les Azuréens à (re)découvrir les musées et lieux culturels près de chez eux.

Trois exemples.

- Le Musée Bonnard du Cannet invitera les visiteurs à découvrir le musée et ses collections sous une autre lumière avec une visite à la lampe torche, mais aussi une visite guidée olfactive pour humer les œuvres de l’artiste et vivre une véritable expérience sensorielle.

- Le Musée d’Anthropologie Préhistorique, à Monaco offrira une visite guidée VIP des nouvelles expositions et du laboratoire de recherche habituellement fermé au public. Les visiteurs pourront aussi s’essayer à l’allumage du feu sans allumettes ni briquet !

- Au Musée départemental des Arts asiatiques, les visiteurs auront la chance de suivre une visite guidée gratuite de l’exposition « Tintin Tchang » et des collections permanentes. Quant aux curieux et aux sportifs, ils pourront s’initier au tai chi et au kung fu.