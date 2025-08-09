“My Vizito Côte d'Azur” : une appli pour des parcours sur mesure

Une nouvelle application gratuite pour un séjour sur-mesure sur la Côte d’Azur est désormais à portée de mobile. Elle s’appelle tout naturellement “My Vizito Côte d'Azur” et permet de créer des parcours sur mesure en fonction des préférences, de la saison et de la géolocalisation des visiteurs. Alimentée depuis une base de données touristique, elle propose des suggestions adaptées à chaque profil d’utilisateurs, et favorise ainsi une découverte personnalisée et fluide du territoire. (Photo DR).

Basée sur l’application de mobilité touristique MyVIZITO®, elle s’inscrit dans une démarche collaborative menée avec les offices de tourisme de la CASA, Villages & Vallées d’Azur, Villeneuve Loubet, Saint-Paul-de-Vence et Menton, Riviera & Merveilles. Parmi les fonctionnalités à noter :

Une interface intuitive avec des suggestions actualisées selon la saison avec le ”Top du moment”

Des itinéraires personnalisés et des parcours thématiques

Un agenda d’événements géolocalisés, enrichi par des notifications push

Une mise en avant des mobilités douces et des bornes de recharge

Un mode “Explorer” pour identifier les services et activités à proximité

Pour créer son parcours, il faut d’abord bien sûr télécharger l’application, puis renseigner son profil en répondant à quelques questions, sélectionner ses centres d’intérêt (patrimoine, nature, loisirs, gastronomie, etc.). Ensuite, c'est parti. Les utilisateurs peuvent consulter leur programme personnalisé depuis leur smartphone, ou l’exporter en PDF. My Vizito est disponible en quatre langues (français, anglais, italien et allemand). Une prochaine étape est envisagée avec le développement d’un chatbot pour améliorer encore l’expérience utilisateur.

Télécharger l’application MyVizito Côte d’Azur.