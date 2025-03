Mycophyto dans la délégation française de la visite d’Etat au Maroc

Un signe de reconnaissance au plus haut niveau pour Mycophyto, l’agrotech azuréenne et ses champignons mycorhiziens qui luttent contre le stress hydrique et remplacent les intrants carbonés. Sa fondatrice et présidente, Justine Lipuma fait partie de la délégation officielle de la visite d’État du Président de la République française au Maroc programmée du 28 au 30 octobre. C’est à l’invitation du Roi Mohammed VI, que le couple présidentiel, Emmanuel et Brigitte Macron, accompagné d’une délégation exceptionnelle, effectue cette visite qui s’inscrit dans l’ambition de refondation du partenariat qui lie la France au Maroc. (Photo DR : Justine Lipuma, fondatrice et présidente de Mycophyto).

Si quelques grands groupes du domaine agricole font partie de la délégation française, Mycophyto est la seule agrotech française présente. Elle a été retenue car elle est déjà présente au Maroc depuis deux ans et aussi parce qu’elle répond à des problèmes rencontrés par une agriculture marocaine, de plus en plus touchée par le stress hydrique et salin ainsi que par la rareté des ressources énergétiques. La startup azuréenne vient apporter des réponses avec ses champignons mycorhiziens qui promettent de produire plus et mieux avec moins d’eau (-20%) et moins d’engrais de synthèse (-30%) tout en doublant les rendements et en ayant un impact vertueux pour l’environnement.

“Le Maroc rencontre des changements climatiques importants qui bouleversent les modes de production agricoles” explique Justine Lipuma. “Les biosolutions MYCOPHYTO sont un espoir pour les agriculteurs qui produisent sur ces territoires. Voilà̀ pourquoi nous avons depuis des mois développé nos relations avec le Maroc en forgeant des partenariats solides avec des investisseurs, des grandes entreprises, des producteurs agricoles ainsi que des distributeurs. Nous souhaitons également mettre en œuvre rapidement des projets de recherche et développement avec des acteurs clefs au Maroc.”

"Notre objectif est de soutenir une certaine idée de souveraineté, qu’elle soit économique, alimentaire, énergétique ou encore sanitaire. Dans tous les cas, cette souveraineté reste une réponse à l’urgence liée aux enjeux environnementaux. En tant qu’acteur engagé dans l’agriculture régénérative, nous scellons notre souhait de devenir un acteur déterminant pour la transition écologique. Cette visite va nous permettre de renforcer notre collaboration avec le Maroc, un pays aux perspectives de croissance dynamique et donc de croiser nos feuilles de route qui tracent une ambition pour l'avenir par de grands projets en commun.”