Nautisme : Ixel Marine et d’Ixel Broderie rachètent Sailing Stream

Toutes deux basées dans la zone de l’Argile à Mouans-Sartoux, Ixel Marine, leader dans la fabrication d'équipements pour yachts, et Ixel Broderie, fournisseur de tenues d'équipage personnalisées et de textiles pour les yachts, annoncent l'acquisition de Sailing Stream. Installée à Antibes, c’est une société spécialisée dans l’optimisation de performance des voiliers, la vente de bateaux d’occasion et distributeur exclusif de la marque de bateaux Italia Yachts en France et Monaco. Ixel Marine et Broderie du groupe Klea, leur société mère, renforcent ainsi leurs positions dans l’industrie du nautisme. (Photo DR : le Bellisima d’Italia Yacht, au catalogue de Sailing Stream).

Ixel Marine, qui aligne 20 ans d’expérience dans la fabrication d’équipements nautiques, a su gagner la confiance des propriétaires et capitaines de yachts du monde entier. Initialement spécialisée dans la fabrication de housses de pare-battage, l’entreprise a élargi son offre pour proposer aujourd’hui une gamme de produits haut de gamme sous la marque Fendress incluant des défenses gonflables, des fender hooks et des produits en fibre de carbone.

Ixel Broderie se distingue dans les tenues d’équipage personnalisées, ainsi que dans les textiles haut de gamme tels que le linge de bain et le linge de lit. Sailing Stream leur apporte son expertise reconnue dans la vente de bateaux d'occasion ainsi que son statut exclusif en tant que revendeur des prestigieux bateaux Italia Yachts, réputés pour ses voiliers haut de gamme, alliant vitesse et expérience de navigation.