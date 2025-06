Nautisme : les constructeurs azuréens également au Grand Pavois La Rochelle

On retrouvera des spécialistes azuréens du nautisme au Cannes Yachting Festival, du 12 au 17 septembre, mais certains seront également présents au Grand Pavois La Rochelle du mercredi 20 au lundi 25 septembre et y exposeront leur savoir-faire et leurs nouveautés. On notera ainsi parmi les exposants la société French Boat Market de Mandelieu-La Napoule. Cette marque qui avait vu le jour dans les années 90 a été reprise en 2020 avec l’ambition de proposer une nouvelle expérience de la plaisance. Cette année sera présenté au Grand Pavois le White Shark 240 CC Evo, unité de 7.75 mètres, bien dans l’ADN de la marque avec une capacité d’accueil et une belle modularité : croisière, pêche, plongée, ski nautique ou promenade…

Solarboat, à Antibes, viendra avec le Lasai 20 GL, un day-boat électro-photovoltaique de 6.80 mètres capable de se recharger ses propres batteries grâce à ses panneaux photovoltaïques. Destinés à une navigation en eaux côtières, le Lasai peut atteindre une vitesse de 12 nœuds et offre 10 heures d’autonomie.