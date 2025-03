Navette autonome : Mandelieu expérimente sa circulation sur voies publiques

Encore quelques jours, jusqu’au vendredi 18 octobre pour tester la navette autonome en circuit ouvert à Mandelieu La Napoule. L’expérimentation pilotée par l’IMREDD (Institut Méditerranéen du Risque de l'Environnement et du Développement Durable) a été lancée mercredi dernier par l’Université Côte d’Azur en partenariat avec la commune et son originalité est de se réaliser sur des voies ouvertes à la circulation publique. La navette autonome effectue ainsi des trajets en boucle au départ du Parking de la Pinéa, avec une option de descente à la Plage de la Raguette, et permet aux usagers de tester ce mode de déplacement sans chauffeur (un opérateur mains dans les poches n’en reste pas moins pour l’instant dans le véhicule). (Photo DR : la navette autonome au départ à Mandelieu).

L’État a fait du développement du véhicule autonome un axe structurant de sa politique de mobilité, en particulier pour apporter des réponses aux territoires et aux situations qui ne bénéficient pas aujourd’hui de solutions efficaces de transport public. Si à ce jour les développements sur le véhicule autonome ne permettent pas encore de faire face aux situations les plus complexes et de garantir toutes les exigences en termes de fiabilité et de sûreté, cette solution offre la promesse d’une réduction importante des embouteillages et ralentissements, la fin des erreurs humaines pendant la conduite et la diminution consécutive des accidents.

Ainsi, dans l’expérimentation de Mandelieu, encore quelques restrictions. La navette n'a pas le droit de doubler. Si elle est programmée pour rouler jusqu'à 50 km/h, elle ne dépasse pas les 30 km/h. Elle anticipe aussi les feux tricolores pour ne pas avoir à freiner brusquement. Les premières impressions des usagers n’en sont pas moins favorables. Les passagers se montrent impressionnés par la technologie de cette navette créée par la société française Milla (entreprise implantée à Nice) et bien sûr, il y a pour tous le sentiment de vivre une expérience unique. Un saut dans l'avenir de la mobilité.