Neige : A8 coupée dans le Var et liaison aérienne Paris-Nice perturbée

Le froid et la neige, qui touchent une partie de la France (38 départements du nord-ouest en vigilance orange pour une partie de la nuit de mardi à mercredi et toute la journée d’aujourd’hui), impactent aussi les transports sur la Côte d’Azur. Ainsi, ce mercredi matin à partir de 3h30, l’autoroute A8 a été coupée dans les deux sens, dans sa partie varoise entre Saint-Maximin et Aix-en-Provence suite à plusieurs accidents de poids lourds dus à la neige.

L’aéroport Nice Côte d’Azur a également été impacté par cette épisode neigeux. Si les pistes niçoises n’ont pas été touchées, en revanche des vols ont été annulés ou retardés en raison de la neige qui handicape d’autres aéroports français. Ainsi l’aéroport niçois a fait état de 16 vols retardés et de 14 annulés lundi notamment au départ ou à destination des aéroports parisiens, Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly. Aujourd’hui mercredi, en raison de nouvelles chutes de neige sur la région parisienne, le ministre des Transports Philippe Tabarot a annoncé des annulations de vols pour assurer les opérations de déneigement des pistes et de dégivrage des avions. Seront concernés sur Paris Charles de Gaulle environ 40% des mouvements prévus entre 9h00 et 14h00, et 25% entre 6h00 et 13h00 sur Paris-Orly. D’où des répercussions attendues sur le cordon ombilical aérien Nice-Paris.