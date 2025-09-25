Fermer le menu
25 septembre 2025, par Jean-Pierre Largillet

Première neige à Isola 2000

2 minutes

Il est tombé une quinzaine de cm de neige fraîche cette nuit sur la station de ski azuréenne. Une première neige exceptionnellement précoce.

Premières neiges à Isola 2000 où l’automne arrive bien plus tôt que d’habitude. Il a neigé en effet sur la station cette nuit de mercredi à jeudi. Ce matin elle était recouverte, comme les environs, d’une quinzaine de cm de neige fraîche. Avec le phénomène météo de “goutte froide” qui est arrivé en France, les premiers flocons sont tombés également à Valberg. L’annonce d’une saison de ski précoce ?

