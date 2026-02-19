Neuroplanète à Nice : aux frontières du cerveau humain

À Nice, Neuroplanète revient pour une 11ᵉ édition du 5 au 7 mars et promet, une fois de plus, d’explorer les fascinantes frontières du cerveau humain. Si le programme 2026 est encore en préparation, il est déjà possible de consulter et réserver les conférences confirmées pour cette nouvelle édition. L’occasion de s’immerger dans la richesse des thématiques abordées : neurosciences, fonctionnement du cerveau de l’homme et de la femme, pathologies neurologiques et psychiatriques, comportement, cognition et innovations médicales.consacrée aux différences – parfois subtiles, parfois marquées – entre les cerveaux féminins et masculins.

Organisé par Le Point, cet événement propose de plonger au cœur des neurosciences à travers des conférences, des débats et des rencontres avec des experts reconnus. Résistance à la douleur, expression de l’anxiété, rôle des hormones ou influence des émotions : la science est au rendez-vous pour déconstruire les idées reçues et mieux comprendre les mécanismes du comportement humain.

Cette édition explorera également des thématiques majeures comme la parentalité, l’apprentissage ou encore certaines formes de criminalité, en analysant la manière dont le cerveau s’adapte et évolue au fil de la vie. Neuroplanète mettra aussi en lumière les avancées récentes sur les maladies neurologiques, certaines touchant davantage les femmes, d’autres les hommes, afin de mieux comprendre les enjeux médicaux d’aujourd’hui et les traitements de demain.

Première journée, le jeudi 5 à l'amphithéâtre 'Le Galet' - CHU de Nice les deux autres journées vendredi 6 et samedi 7 mars au Centre Universitaire Méditerranéen de Nice.