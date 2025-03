Neuroplanète à Nice : la mer en cadeau du 10ème anniversaire

Dixième anniversaire à Nice pour Neuroplanète qui célèbrera du 6 au 8 mars sa décennie de vulgarisation des neurosciences. Organisé par Le Point et la Métropole Nice Côte d’Azur, l'événement réunira des experts de renommée mondiale pour des conférences et ateliers interactifs à l’usage d’un large public favorisant ainsi favorisant l’échange de connaissances et d’innovations dans le domaine des neurosciences. (Photo DR).

Le coup d’envoi de cette dixième édition sera donné le jeudi 6 mars à l’amphithéâtre ‘le Galet’ du CHU de Nice avec deux conférences. L’une porte sur la révolution des exosquelettes ; l’autre sur l’Alzheimer et les moyens de retarder son apparition. La suite, vendredi et samedi, se tiendra au Centre Universitaire Méditerranéen avec toute une série de conférences et d’ateliers. Deux jours qui permettront à chacun d’approfondir ses connaissances sur le fonctionnement du cerveau, de mieux lutter contre les effets du vieillissement, d’assurer sa santé cérébrale et sa santé tout court.

Jetez un coup d’oeil sur le programme des deux journées. Vous y trouverez surement des thèmes qui vous intéressent, de la première conférence sur “Manger du poisson pour sa santé, en préservant la planète” avec parmi les intervenants Mauro Colagreco, le chef 3 étoiles du Mirazur, à la dernière sur “Comment le plastique a contaminé les mers … et nos cerveaux”. Du début à la fin, toute une série de thèmes abordés avec un regard particulier sur les apports de l’Océan (le sommet de juin est en vue). “L’océan en nous : mieux vivre grâce à la mer” avec entre autres Guillaume Néry, quadruple champion du monde d’apnée, les “mille usages des algues”, “La mer, réservoir des médicaments du futur” sont autant de sujets abordés cette année en relation avec la mer.