New Space : un lancement qui signe l’entrée de Grasse dans l’industrie spatiale

Dans le domaine du New Space, c’est un lancement qui, pour la première fois, pourra être suivi en retransmission directe de Grasse et qui signera l’entrée de la capitale des parfums dans l’industrie spatiale. Il s’agit du lancement par la société Space.X, depuis la base américaine de Vandenberg en Californie du satellite INSPIRE-SAT 7 (International Satellite Program in Research and Education) qui pourra être suivi le 11 avril à partir de 8 heures dans les locaux de l’ex-CERGA acquis par la société sophipolitaine ACRI-ST.

Une mission scientifique autour de l'observation du changement climatique

Equipé de plusieurs technologies de pointe conçues pour l'Observation de la Terre et du Soleil, ce nanosatellite de type CubeSat 2U a été développé par le LATMOS et l'ONERA pour une mission scientifique. A Grasse, les invités pourront assister en direct au lancement et écouter les commentaires des experts techniques qui expliqueront les détails de la mission et son intérêt pour l’observation du changement climatique.

Ils auront également la possibilité de poser des questions et d’interagir avec les autres experts sur place tandis que le maire de Grasse, Jérôme Viaud, viendra souligner l'importance de l'industrie spatiale pour la région et apporter son soutien à l'événement.

Un rôle crucial dans l'exploitation du satellite

Le rôle d’ACRI-ST ? Leader dans le domaine de l'Observation de la Terre par satellite depuis plus de 30 ans, la société sophipolitaine fournit des services de gestion de données satellites pour les agences spatiales, l'industrie, les scientifiques et les autorités publiques. Elle participe aux opérations de ce nouveau satellite via son offre de Segment Sol en tant que Services, offre destinée aux acteurs du New Space. ACRI-ST jouera ainsi un rôle crucial dans l’exploitation du satellite pendant l’ensemble de sa vie dans l'espace.

Pour ses équipes, qui opéreront le satellite depuis Grasse, c’est le début d'une nouvelle aventure passionnante. Elles contribueront notamment à la collecte et à l'analyse de données précieuses pour l'observation du changement climatique et de l'ionosphère. Ces opérations complètent les opérations déjà en cours avec la mission UVSQ-SAT précurseur de Inspire-sat7.

La création d'un pôle d'expertise spatial à Grasse

ACRI-ST commence aussi à concrétiser ses perspectives ambitieuses dans le domaine spatial. La société travaille activement à la création d'un pôle d'expertise spatial à Grasse, où elle a implanté l’an dernier son centre de contrôle mission pour la gestion de données satellites. Elle est également en train de créer un Centre de Contrôle Commande sur le territoire, ancrant ainsi une capacité opérationnelle dans la région.

La société s'engage également dans la formation de nouveaux métiers du spatial en coopération avec les établissements d'enseignement supérieur et les centres de recherche, contribuant ainsi à la création d'un écosystème dynamique et innovant autour de l'Observation de la Terre et du changement climatique. Les fleurs de Grasse qui montent jusqu'au ciel !