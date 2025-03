NewGen NewJob : ce que recherchent les nouveaux diplômés

Depuis 2013, l'EDHEC NewGen Talent Centre décrypte les aspirations professionnelles, les comportements et les compétences des nouvelles générations. Dans un contexte de pénurie de talents, les entreprises à la recherche de jeunes diplômés doivent donc mieux comprendre et tenir compte des aspirations des étudiants qui intégreront le monde du travail dans les prochaines années.

La troisième édition du baromètre des enjeux du premier emploi permet d’actualiser ces aspirations. Elle confirme les 3 objectifs de carrière primordiaux de ces futurs diplômés :

Acquérir des compétences et se développer personnellement, Contribuer utilement à la société, Travailler dans un environnement international (projets, équipe ou localisation).

Suivent ensuite : 4 - Avoir de la diversité dans votre carrière / 5 - Avoir des revenus élevés / 6 - Obtenir un poste de dirigeant-e / 7 - Avoir l’assurance d’une stabilité professionnelle.

A noter que l’appétence pour l’international si elle reste forte se dessine plus dans les projets et l’équipe que dans la seule expatriation. “J'aimerais avoir une dimension internationale forte avec des clients et des problématiques internationales mais pas nécessairement un emploi où je dois voyager de manière excessive afin d'avoir une faible empreinte carbone” explique un étudiant.

Ces nouvelles aspirations s'inscrivent dans un contexte de confiance dans l'entreprise: 9 étudiants sur 10 en ont une vision positive et souhaitent qu'elle se transforme. Et 98 % pensent que les entreprises ont un rôle à jouer par rapport aux grands enjeux du monde, sociaux et environnementaux.