1er mars 2026, par Rédaction

Nice : plus de 1.000 postes au Forum de l’emploi Hôtellerie Restauration

Pour sa 5ème édition, jeudi 5 mars au Centre des Congrès OCEANICE, le Forum de l’emploi Hôtellerie Restauration propose plus d’un millier d’emplois (erveur.se, réceptionniste, chef de cuisine, employé.e d’étage, etc).

Plus de 1.000 postes sont à pourvoir jeudi 5 mars de 9h à 13h lors du 5ème Forum de l’emploi Hôtellerie Restauration au Centre des Congrès OCEANICE, Quai Amiral Infernet, au Port de Nice. Organisé par la Métropole Nice Côte d’Azur, France Travail et la Fédération des métiers de l’hôtellerie/restauration (UMIH) ce rendez-vous propose des opportunités d’embauche immédiates et des rencontres directes avec les employeurs locaux. Plus de 100 établissements de la Métropole recrutent en direct avec des postes en CDI et CDD pour tous les profils (débutants ou expérimentés). Des métiers variés sont ouverts : serveur.se, réceptionniste, chef de cuisine, employé.e d’étage, etc. Le forum offre une occasion de décrocher un emploi rapidement, avec des entretiens en face-à-face (job dating) et des offres adaptées aux besoins des entreprises azuréennes. Entrée libre (avec CV).

 

