Nice : 1.200 postes proposés au Forum de l’emploi Hôtellerie Restauration

Plus de 1.200 postes sont à pourvoir le mardi 4 mars de 9 à 13 heures au 4e Forum de l’emploi Hôtellerie Restauration qui se tiendra à Nice au Palais de la Méditerranée. Ce rendez-vous, organisé par la Métropole Nice Côte d’Azur, France Travail et la Fédération des métiers de l’hôtellerie/restauration (UMIH) promet des opportunités d’embauche immédiates et des rencontres directes avec les employeurs locaux. Le secteur de l’hôtellerie-restauration est le premier employeur des Alpes-Maritimes, avec une croissance renforcée par l’afflux touristique annuel. En 2025, la demande en personnel qualifié et motivé explose.

Ce sont ainsi de 80 à 120 établissements de la Métropole qui recruteront en direct, des postes en CDI et CDD pour tous les profils (débutants ou expérimentés) qui seront proposés pour des métiers variés (serveur.se, réceptionniste, chef de cuisine, employé.e d’étage, etc.). Ce forum donne ainsi l’occasion de décrocher un emploi rapidement, avec des entretiens en face-à-face et des offres adaptées aux besoins des entreprises azuréennes. Au programme, des espaces clés pour maximiser les chances, un job dating, des espaces formation, des conseils personnalisés. Entrée libre.