Nice : 10.000 spectateurs attendus au Palais Nikaïa pour les LFL Days

La ville de Nice accueille ces 5 et 6 juillet au Palais Nikaïa, la plus grande compétition esport francophone : les LFL Days. Quelque 10.000 spectateurs sont attendus pour assister à cet événement phare du gaming en France durant lequel dix équipes françaises de League of Legends s’affronteront. C’est la deuxième année consécutive que Nice organise cette compétition. (Photo DR).

Créé en 2009, League of Legends est rapidement devenu le jeu compétitif le plus populaire de la scène esport. C’est en Juillet 2021, que Webedia lance le modèle “LFL Days” en disputant, sur scène au 6Mic d’Aix-en-provence, une journée de championnat. Permettant aux 10 équipes de jouer devant leurs fans en se confrontant à la pression du stage, ces journées sont très importantes pour le championnat et l’écosystème de la LFL.

D’un point de vue championnat, les équipes du bas de tableau comptent bien se battre pour arracher une victoire et remonter dans le classement, évitant ainsi une potentielle relégation. Les équipes en tête du classement voudront quant à elles assurer leur place dans le top 6, synonyme d’une qualification en Playoffs. Celles qui y parviennent s’affronteront dans un tournoi à double élimination, avec à la clé, le titre de champion de France. Les trois meilleures iront ensuite représenter la LFL dans les EMEA Masters face aux autres régions.

Ces journées permettent aussi et surtout à la communauté de fans grandissante sur les réseaux sociaux et en live, de donner de la voix et de se mobiliser derrière leurs équipes favorites. Aux LFL Days, on assiste à de véritables chocs entre supporters. Cortège, drapeaux, chants, tambours,... les premiers “ultras” s’organisent en associations prévoyant déplacement, logement et activités. Du spectacle en vue aussi demain et après-demain à Nice.