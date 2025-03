Nice : 1,2 M€ pour Oghji et son tableau électrique connecté

Des moyens pour la cleantech niçoise Oghji. La startup, qui s’est attaquée au développement d’un tableau électrique digital connecté et éco responsable, a finalisé une levée de fonds de 1,2 M€ auprès d'investisseurs privés (OPHA Invest, SideAngels et Fabelsi). Oghji, que préside Pierre Fourlinnie, devrait parallèlement finaliser un apport de fonds publics à hauteur de 1,2 M€ auprès notamment de la BPI. (Photo DR).

Optimiser la gestion de la consommation électrique

Pour cette levée de fonds privés, OPHA Invest, un fonds d’investissement créé par Olivier Peccoux et Henri Assaf, a engagé sa confiance à Oghji, et a été rejoint par des membres de SideAngels, groupe représentant de l’écosystème entrepreneurial français, et Fabelsi dont le président Fabien Choné, rejoint le Comité Stratégique de la cleantech. Un acteur qui connait bien le secteur de l’énergie : il a co-fondé et dirigé Direct Energie, la troisième société française de l’électricité et du gaz.

Oghji a conçu un tableau électrique digital, connecté et écoresponsable afin de répondre aux exigences de maîtrise énergétique actuelles. Ses fonctionnalités intelligentes vont permettre d’optimiser la gestion de la consommation électrique et de mobiliser les énergies vertes le cas échéant.

Ce tableau de nouvelle génération prend la place du traditionnel tableau électrique en se branchant entre le disjoncteur général et les différents circuits électriques. Il contrôle l’installation et révolutionne les usages grâce à ses fonctionnalités natives d’alertes, de délestage automatique et de contrôle à distance. Il peut fonctionner à l’échelle d’un foyer, d’un bâtiment ou d’un territoire. Un modèle pour la transition énergétique.

Commercialisation en vue pour 2024

L’entreprise est labellisée Solar Impulse Efficient Solution et a remporté le 1er prix du Digital Inpulse en 2021. Aujourd'hui, son tableau digital est en cours de développement. La preuve de concept a été établie, un brevet a été déposé et un premier prototype a été créé. Il a permis de collecter les retours d’électriciens afin de faire évoluer le tableau vers sa version modulaire actuelle.

Oghji a réalisé également une série de tests en laboratoire sur la disjonction numérique afin de valider qu’elle réponde bien aux exigences normatives. Il lui reste à finaliser la partie logiciel, mettre en place la ligne de fabrication et expérimenter Oghji auprès d’électriciens et de clients pilotes, avant de lancer la commercialisation du tableau en version monophasée. La levée de fonds qui vient d'être finalisée couvrira cette première phase. Les précommandes seront ouvertes en ligne au dernier trimestre 2023 pour une disponibilité début 2024.

La seconde vague de financement permettra d'engager la seconde étape avec le tableau Oghji en version triphasée qui, avec les services Oghji, sera disponible début 2025.