Nice : 15 à 20.000 personnes attendues au Nice Beer Festival

La 4ème édition du Nice Beer Festival se tiendra les 16, 17 et 18 mai 2025 au 109 – Pôle de cultures contemporaines, à Nice. Cet événement vise à mettre en lumière la richesse et la créativité des brasseries artisanales locales, tout en proposant au grand public une expérience immersive mêlant musique, découverte, rencontres et culture brassicole. Au programme s’inscrivent la présence de 11 brasseries artisanales locales, la mise en place de 3 scènes musicales (deux extérieures, une intérieure avec DJ sets) , des animations avec zone jeux enfants (et pour les grands !), un cadre atypique et urbain au cœur du 109, lieu culturel emblématique de la ville de Nice. De plus, 10 foodtrucks proposeront de quoi nous se restaurer durant les 3 jours ! Entre 15.000 et 20.000 personnes sont attendues sur toute la durée du festival