Nice : 25 M€ de subventions aux associations en Conseil municipal

Premier Conseil municipal de l’année à Nice à l’approche des élections municipales de mars 2026. Il se tiendra vendredi 9 janvier à 9h00 en Mairie principale avec le vote de 28 délibérations dont celle des subventions aux associations. Sur ce point, il est prévu une enveloppe globale de 25 M€ (plus de 18 M€ d’aides directes et 11 M€ d’aides indirectes) à plus de 500 associations niçoises. "Pour la troisième année consécutive, ces subventions sont votées dès le début de l’année afin d’apporter une réponse rapide aux difficultés que rencontrent aujourd’hui de nombreuses associations, dans un contexte national marqué par la fragilisation des financements", est-il noté.

A l’ordre du jour également des questions touchant aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 (réalisation du Village olympique et paralympique et du programme en héritage), ou traitant de la construction d'un nouveau stade de rugby au Complexe des Arboras, de la création du groupe scolaire les Bleuets à l’Ariane.