Nice : 2ème édition pour la Clean Walk du Paillon

Deuxième édition d’un événement mensuel ouvert à tous et né d’une initiative entre le collectif Nice Plogging et le pôle Prévention de la FACE06, la Clean Walk du Paillon aura lieu samedi 9 mars. Le rendez-vous se fera à 10h, à la blanchisserie interhospitalière du CHU Pasteur. Pour cette 2e édition, la FACE06 encourage son réseau d’adhérents constitué de BDE et autres associations étudiantes niçoises à participer, promettant à celui qui ramassera le plus de déchets (en kgs) de remporter une formation “environnement et éco-responsabilité” avec Nice Plogging. Le matériel nécessaire sera fourni à tous les participants.

Lors de la première édition, une quarantaine de participants se sont réunis et ont, en seulement 2 heures, ramassé 3000 litres de déchets et 1000 litres d’encombrants (trottinettes, bonbonne de gaz, amortisseur de voiture, pneus, batterie au plomb, drone…) sur une zone de 4 km²