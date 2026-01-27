Nice : 3ème édition du Forum OSE ! dédié à l’entrepreneuriat féminin

Evénement dédié à l’entreprenariat féminin la 3è édition du Forum OSE !, organisée par la CCI Nice Côte d’Azur avec le soutien de la Région Sud et en partenariat avec NUMBR et la Banque Populaire Méditerranée, aura lieu le mardi 10 février de 8h30 à 18 heures au Campus Sud des Métiers à Nice. Ce forum s’adresse aussi bien aux porteuses de projet qu’aux cheffes d’entreprise. Il leur propose des échanges, des ateliers et un concours de pitch pour soutenir leurs ambitions et élargir leur réseau. Le programme de la journée à été conçu pour aider les participantes à franchir des étapes clés dans leur parcours entrepreneurial. Qu’il soit au stade d’idée ou d’accélération de la croissance d’une entreprise.