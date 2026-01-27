Fermer le menu
Logo WebtimeMedias

L'éco de la Côte.

Rechercher
Accueil

Accueil

Explorer

Explorer

Agenda

Agenda

Recherche

Recherche

Brèves

Brèves

Ouvrir le menu
Logo WebtimeMedias
Ouvrir le menu
Flash
Flash :

27 janvier 2026, par Rédaction

Nice : 3ème édition du Forum OSE ! dédié à l’entrepreneuriat féminin

Partager sur X

Partager sur LinkedIn

2 minutes

Des échanges, des ateliers et un concours de pitch pour soutenir les ambitions et élargir son réseau : c’est ce que propose le Forum OSE ! entièrement dédié à l’entrepreneuriat féminin. Il aura lieu mardi 10 février au Campus des Métiers à Nice.

Evénement dédié à l’entreprenariat féminin la 3è édition du Forum OSE !, organisée par  la CCI Nice Côte d’Azur avec le soutien de la Région Sud et en partenariat avec NUMBR et la Banque Populaire Méditerranée, aura lieu le mardi 10 février de 8h30 à 18 heures au Campus Sud des Métiers à Nice. Ce forum s’adresse aussi bien aux porteuses de projet qu’aux cheffes d’entreprise. Il leur propose des échanges, des ateliers et un concours de pitch pour soutenir leurs ambitions et élargir leur réseau. Le programme de la journée à été conçu pour aider les participantes à franchir des étapes clés dans leur parcours entrepreneurial. Qu’il soit au stade d’idée ou d’accélération de  la croissance d’une entreprise.

 

Dernières actualités

Retour à l'accueil

Retour à l'accueil